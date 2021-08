Tuchel: “Lukaku? No comment. Abraham ha ragione, non ho avuto fiducia in lui”

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, alla vigilia della finale di Supercoppa europea tra i Blues e il Villarreal, ha parlato nella consueta conferenza stampa di presentazione del match. Immancabili, ovviamente, le domande su Romelu Lukaku, neo acquisto del club inglese, e su Tammy Abraham, obiettivo di mercato della Roma. Interrogativi che il tecnico tedesco, da buon ex calciatore, ha saputo dribblare egregiamente. Ecco un estratto delle sue parole:

Su Lukaku

“Non sono assolutamente nella posizione di poter annunciare niente e mi rifiuto di parlarne, visto che abbiamo in mente solo la partita”.

Su Abraham

“Non commenterò la sua situazione. Ha fatto ottime partite di preparazione alla stagione, ovviamente non è contento dell’ultima parte della passata stagione e probabilmente ha ragione a non esserlo. Forse è stata colpa mia, magari non ho avuto fiducia in lui, quindi capisco il fatto che voglia più minuti”.

Foto: Twitter Tuchel