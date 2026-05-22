Tuchel: “Le decisioni sono state difficili, ma qualcuno doveva prenderle. Tutti meritavano una convocazione”

22/05/2026 | 16:03:44

Il commissario tecnico della Nazionale inglese, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa per commentare le convocazioni al prossimo Mondiale. Queste le sue parole:

“Le decisioni sono state difficili, ma qualcuno doveva prenderle… il livello di emozione e ciò che significa per i giocatori è stato molto bello da vedere… sono sicuro di aver fatto le scelte giuste. Gli esclusi? Ho grande rispetto per tutti loro, tutti meritavano una convocazione. Ho chiamato tutti i giocatori che sono stati in ritiro. Alla fine ci siamo basati su ciò che avevamo visto e valutato nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Non aveva senso portare cinque numeri 10 e chiedere loro di giocare in posizioni diverse”.

Foto: X Inghilterra