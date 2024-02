Tuchel: “L’atmosfera dopo il ko con la Lazio? L’umore è ovviamente basso, ma è solo l’andata. Non siamo fuori dalla Champions”

Il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato col Bochum, in programma domani alle 17.30. Tanti i temi affrontati, tra cui il momento di crisi della squadra ed il brutto k.o. rimediato mercoledì scorso in Champions con la Lazio: “Normalmente non leggo i giornali, sia quando le cose vanno bene che quando vanno male. So che le critiche colpiscono maggiormente la mia famiglia e i miei cari, capisco il tono delle domande che mi vengono fatte dopo le sconfitte. Faccio da un po’ questo lavoro, non sono ingenuo.”

L’atmosfera dopo il ko con la Lazio.

“L’umore è ovviamente basso in questo momento. Ma è solo l’andata. Non siamo fuori dalla Champions League. Tutti stanno cercando di ribaltare la situazione. Ci abbiamo provato ieri in allenamento, ci proveremo oggi. Sono sicuro che domani avremo tutte le possibilità e le energie per dare il via a una svolta. Per noi arrenderci non è un’opzione.”

Foto: Twitter Bayern Monaco