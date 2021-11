Antonio Conte è tornato in Inghilterra per allenare il Tottenham e Thomas Tuchel ne ha parlato così: “È una buona notizia per la Premier League, è uno dei migliori allenatori del mondo, basti guardare i titoli che ha conquistato. Renderà molto difficile giocare contro il Tottenham. Io però sono felice qui e non mi preoccupo di quello che fanno gli altri”.