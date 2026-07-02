Tuchel: “L’altitudine dell’Azteca può essere un fattore. Non è facile abituarsi in 4 giorni”

02/07/2026 | 22:27:33

L’Inghilterra si prepara alla sfida contro il Messico, all’Azteca, per gli ottavi di finale dei Mondiali. Messico che non ha mai perso all’Azteca nella storia della coppa del Mondo.

Thomas Tuchel, allenatore dell’Inghilterra, ai quotidiani locali britannici evidenzia proprio il tema dell’altitudine che può essere un fattore: “Ci saranno molti ostacoli. È forse una delle partite più belle e più stimolanti che si possano giocare. L’altitudine sarà sicuramente un grande svantaggio, perché non possiamo adattarci fisicamente. In quattro giorni è semplicemente impossibile”.

Foto: X Inghilterra