Tuchel: “La responsabilità è mia ma non mi pento di nulla”

16/07/2026 | 11:30:25

Il commissario tecnico dell’Inghilterra Thomas Tuchel, ha parlato ai microfoni della BBC a seguito della sconfitta contro l’Argentina nella semifinale dei Mondiali. Queste le sue parole:

“Siamo delusi, ci siamo andati molto vicini, ma dopo aver segnato siamo diventati troppo passivi e abbiamo concesso troppe occasioni da gol. Non siamo riusciti a riconquistare il possesso del pallone e poi abbiamo subito tanti cross, occasioni e tiri in porta. Eravamo vicini all’obiettivo, ma dopo il gol non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello. I cambi? Ho effettuato cambi offensivi anche nelle ultime partite, abbiamo semplicemente cercato di aiutare i giocatori. Abbiamo concesso un’occasione praticamente subito e abbiamo deciso di passare a una difesa a cinque perché gli spazi erano troppo aperti. Loro vincevano tutti i duelli aerei, continuavano a mettere cross su cross, quindi siamo passati a una difesa a cinque per chiudere gli spazi centrali ed essere più solidi nel gioco aereo. Subito dopo il nostro gol, senza alcun cambio, avevamo già concesso troppi cross e troppe occasioni da gol, quindi abbiamo cercato di porre rimedio. Naturalmente la responsabilità è dell’allenatore e, quando le cose non vanno bene, è facile dire che ha sbagliato. Rimpianti? Puoi discuterne con un milione di allenatori, ma sul campo le decisioni devo prenderle io. Ho analizzato la partita e ho agito in un determinato modo, quindi questa è la mia responsabilità. In questo momento non mi pento di nulla. La squadra ha dato tutto ed è andata davvero molto vicina all’obiettivo. Meritavamo di essere in vantaggio per 1-0. Abbiamo disputato una delle nostre migliori partite, forse la migliore considerate le circostanze. La squadra è stata all’altezza, non siamo riusciti a vincere, ma non abbiamo rimpianti”.

Foto: X Inghilterra