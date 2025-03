Tuchel: “La prima a Wembley sarà emozionante. Dobbiamo tornare ad avere la voglia di vincere”

Thomas Tuchel, commissario tecnico dell’Inghilterra, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prima sfida delle qualificazioni mondiali contro l’Albania: “Siamo stati insieme solo per 10 giorni, ma solo tre sessioni di allenamento per preparare le partite. Ma sono contento, i ragazzi sono stati eccezionali, si percepisce una buona atmosfera in vista della gara di domani”.

Il ct inglese ha poi proseguito: “Penso che offensivamente cerchiamo sempre di implementare stile, struttura e ritmo. Cerco di mettere i giocatori in posizioni in cui si sentono a proprio agio ed esprimono se stessi, si spera al loro pieno potenziale. L’Albania è una squadra forte, bisogna rispettare ogni avversario. Voglio una squadra emotiva e affamata. Dobbiamo rispettare la qualità che si vede in Premier League e dovremmo mostrarla in campo. Vogliamo aumentare l’unione e la gioia nel giocare in nazionale, voglio che tutti si sentano sicuri di esprimersi per dare il meglio di sé. Vogliamo giocare con la fame e la voglia di vincere e non con la paura di perdere”.

“Il primo match a Wembley? Spero solo tanto che i tifosi possano vedere quello che vedo ogni giorno. Quello che ho visto negli ultimi giorni è stato incredibile ed è stata semplicemente una gioia da guardare come si sono allenati i ragazzi”.

Foto: twitter Inghilterra