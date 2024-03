Tuchel: “Mi aspetto una Lazio organizzata, ci possono far male in ripartenza”

Il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha parlato ai microfoni di Mediaset in vista della sfida di Champions League contro la Lazio: “Sono i giocatori che devono essere pronti, sono loro che vanno in campo. Siamo preparati per avere il controllo del gioco. Mi aspetto una Lazio molto organizzata, non dovremo concedere loro ripartenze con cui possono farci male”.

Foto: Instagram Bayern