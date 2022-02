Tuchel: “Kepa non è una riserva. Non sono deluso da Lukaku, ma può far meglio”

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha presentato la sfida di campionato contro il Crystal Palace in conferenza stampa. Il tecnico ha parlato dell’importanza di Azpilicueta per la squadra: “È sempre stato importante, fin dal primo giorno. Abbiamo avuto subito un ottimo feeling. Migliora ad ogni partita che gioca, dà l’esempio ed è bello da vedere. Incarna tutto ciò che il Chelsea rappresenta, è umile e guerriero allo stesso tempo. Sono felice di averlo a disposizione“. Su Kepa e Havertz: “È bravissimo sia in allenamento che in partita, potrebbe essere il titolare. Non è perché abbiamo Mendy e non c’è bisogno di cambiare. Ma Kepa è eccezionale, non ci sono molti giocatori che avrebbero affrontato questa situazione come lo ha fatto lui. Posso dirgli solo grazie per quanto dà alla squadra. Se pensiamo ai gol che ha segnato, ci aspettiamo di più da Kai, ma per il rendimento che ha col resto della squadra devo dire che è abbastanza coerente. Sta migliorando molto e sta diventato più affidabile, che è quello che serve a lui e a noi“.

Chiusura su Lukaku, ancora non pienamente dentro i meccanismi offensivi della squadra: “Credo ancora che possa segnare di più, perché l’ha sempre fatto. Potremmo aver bisogno di più pazienza rispetto a quello che pensavamo al momento del suo arrivo. Vogliamo mettere Romelu nelle migliori condizioni, vogliamo creare più occasioni, vogliamo che i compagni lo capiscano meglio: è un processo che va avanti, abbiamo ancora fiducia in lui perché ha dimostrato in ogni squadra in cui ha giocato che è un grande finalizzatore. Non sono deluso”.

Foto: Twitter Chelsea