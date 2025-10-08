Tuchel: “Kane? È il miglior attaccante della sua generazione. Sono felice di averlo come capitano”

08/10/2025 | 10:15:15

Il commissario tecnico della nazionale inglese, Thomas Tuchel, in un’intervista a Sport BILD ha elogiato l’attaccante e capitano dei Tre Leoni, Harry Kane. Queste le sue parole:

“È indubbiamente il miglior attaccante della sua generazione. Ha raggiunto un nuovo livello e ora segna quasi due gol a partita. È in grande forma: si percepisce la sua sicurezza dal modo in cui guida sia il Bayern Monaco che la nazionale inglese. Sono felice di averlo come capitano”.

Foto: X Inghilterra