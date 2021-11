Tuchel: “Jorginho ha personalità. Ha saputo rimediare a un errore”

Thomas Tuchel ha parlato di Jorginho, dopo il pareggio tra Chelsea e Manchester United. Al sito ufficiale dei Blues, il tecnico si è congratulato con l’Azzurro, che prima aveva causato il vantaggio dei Red Devils, con uno stop sbagliato, e poi ha rimediato, segnando il rigore dell’1-1, dopo che veniva da tre errori di fila.

Queste le parole di Tuchel: “Jorginho non fa mai errori del genere e noi, in generale, non concediamo gol così. Credo fosse disturbato dalle luci e ha perso di vista il pallone. Può capitare. Ma poi ha avuto la personalità di riprendere in mano la sua partita. E anche il coraggio di tirare il rigore del pareggio in un momento cruciale. Sono felice per lui”.

Foto: Twitter Chelsea