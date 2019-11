Tuchel: “Io al Bayern? Non riesco a pensare neanche per un minuto agli altri club”

Thomas Tuchel, tecnico del Psg, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sull’accostamento alla panchina del Bayern Monaco, rimasta vacante dopo l’addio di Kovac: “L’interesse del Bayern Monaco? Non mi interessa, sono l’allenatore del Psg e ho un contratto qui. Non riesco a pensare neanche per un minuto agli altri club”, ha chiuso Tuchel.

Foto: Twitter ufficiale Psg