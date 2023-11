Tuchel: “Il Galatasaray mi ricorda l’Atalanta di qualche anno fa. Kimmich dovrebbe giocare, Neuer sta tornando sui suoi livelli”

L’allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Galatasaray di Champions League:

“Upamecano e Goretzka sono rientrati, spero stiano bene per poter partire dal 1′. Kimmich dovrebbe giocare”.

Sul Galatasaray: “Sarà una partita molto intensa. Per certi aspetti il Galatasaray mi ricorda l’Atalanta di qualche anno fa”.

Su Neuer: “Sta facendo molto bene. Non sapevamo come sarebbe rientrato dopo tanto tempo, ha ancora dei piccoli problemi dopo le partite, ma domani giocherà. Sta facendo passi in avanti incredibili e sono convinto che tornerà forte quanto lo era prima”.

Foto: Instagram Bayern