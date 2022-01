Tuchel: “Il Chelsea è il posto giusto in cui stare, spero di rimanere per molti anni”

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha cosi parlato nel post partita del match vinto contro il Tottenham ai microfoni di SkySports: “Mi sento molto bene, è come se fosse ancora il primo giorno. Non è cambiato nulla, questo è esattamente il posto giusto in cui stare. Sento un enorme supporto: spero di trascorrere qui molti altri anni”.

FOTO: twitter chelsea