Tuchel: “Icardi potrebbe giocare già domani. Neymar? Darà tutto per il Psg”

Si avvicina l’esordio di Mauro Icardi con il Psg. Il tecnico Thomas Tuchel ne ha parlato così nella conferenza stampa in vista della gara contro lo Strasburgo: “Icardi? Deve trovare il suo ritmo. La sua presenza in squadra è una cosa positiva, potrebbe giocare già domani. Il suo obiettivo è segnare, è sempre pericoloso. Non gli servono tanti palloni per segnare. Neymar? Darà tutto per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi in questa stagione”.

Foto: sito ufficiale Psg