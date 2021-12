Tuchel: “Giocare contro il West Ham è sempre dura. Errore di Jorginho? Diciamo che c’erano soluzioni migliori”

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato dopo la sconfitta dei suoi contro il West Ham. Un ko che ha visto anche un errore importante di Jorginho, un retropassaggio sbagliato che ha favorito un gol degli “Hammers”.

Queste le parole del tecnico: “Non direi che abbiamo giocato male, è stata una gara ben fatta, contro una buona squadra. Giocare qui è dura, e abbiamo commesso troppi errori individuali venendo puniti puntualmente. Il retropassaggio di Jorginho? Non è stata l’idea migliore che potesse venirgli in mente. Dare quel pallone all’indietro non era la cosa migliore da fare. Il terzo gol è stato molto strano, non abbiamo concluso molte occasioni commettendo tanti errori. Dobbiamo essere più precisi, riducendo al minimo gli errori”.

Foto: Twitter Chelsea