Tuchel: “Fuori Neymar, Herrera e Draxler recuperati. Col Marsiglia gara sentita”

Thomas Tuchel, allenatore del Psg, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Marsiglia: “Neymar, Kehrer Gueye e Miller non faranno parte dei convocati. Tutti gli altri sono disponibili. Ander Herrera ha ripreso ad allenarsi con noi, è pronto. Anche Draxler è pronto. Atmosfera speciale? Stiamo aspettando questa partita speciale, come prima di una partita in Champions League o una semifinale della Coupe de France. Per me, è necessario rispettare la storia di questo match. Questo è il caso. Abbiamo molto rispetto per i nostri sostenitori per i quali è molto importante questa gara. Ci piace questa atmosfera. L’anno scorso, al Parco dei principi, l’atmosfera è stato eccezionale”.

Foto: Psg Twitter