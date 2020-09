Tuchel: “Florenzi? Se sta bene giocherà”

L’allenatore del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani sera contro il Marsiglia. Il tecnico si è soffermato sul suo nuovo giocatore, Alessandro Florenzi, il cui acquisto in prestito è stato ufficializzato ieri: “Sono felice che sia qui, se starà bene scenderà in campo. Decideremo domani mattina, lui è un giocatore affidabile”. L’ex romanista potrebbe perciò scendere in campo fin da subito.

Foto: sito ufficiale del Psg