Tuchel esalta Kane: “Come faceva Messi, accelera il gioco grazie alla sua visione”

11/11/2026 | 16:53:18

Thomas Tuchel, in fase di preparazione in vista delle sfide di Nations League contro Croazia e Spagna, ha esaltato Harry Kane. Il neo Pallone d’Oro è stato paragonato dal CT inglese, in conferenza stampa, alla versione di Messi falso nueve: “Messi ha sviluppato un modo completamente nuovo di giocare nel ruolo di numero 9 al Barcellona. Si staccava un po’ ovunque, poi dribblava e accelerava partendo da quelle zone. Harry è più un passatore e accelera il gioco grazie alla sua visione di gioco. Trovo che sia abbastanza unico nel modo in cui lo fa. È anche presente in area di rigore e nei dintorni e, quando il pallone arriva nell’area, vogliamo che torni a lui. Quando serve concludere in uno o due tocchi, è lui che sa essere chirurgico al più alto livello. È per questo che ha vinto il più grande premio individuale del calcio. È un giocatore unico oggi come oggi”.

Foto: X Inghilterra