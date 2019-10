Tuchel esalta Icardi: “Ragazzo disciplinato e intelligente, è straordinario per come lavora”

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato ai media francesi esaltando Mauro Icardi, centravanti prelevato dall’Inter ancora a segno in Champions contro il Brugge: “Mauro sta facendo molto bene, segna ed è una cosa buona. Lui è straordinario per come lavora. Ed è davvero molto disciplinato, intelligente con la palla. Si adatta con estrema facilità col pallone e tatticamente è molto intelligente”.