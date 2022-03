Tuchel: “Entusiasmante sfidare il Real. Andata senza tifosi? Spero si trovi una soluzione”

Il Chelsea sarà chiamata ad affrontare la difficile partita contro il Real Madrid nei quarti di finale di Champions League, il cui sorteggio si è tenuto poco fa in quel di Nyon. Parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara di FA Cup contro il Middlesbrough, il tecnico dei Blues Thomas Tuchel ha avuto modo di commentare l’accoppiamento nella massima competizione continentale.

Queste le sue parole, in cui Tuchel commenta anche la possibilità che l’andata si giochi a porte chiuse, cvisto lo stop alla vendita dei biglietti a causa delle sanzioni imposti al presidente del Chelsea Roman Abramovich: “Sarà una partita dura perché non c’è cosa più difficile di giocare il ritorno al Bernabeu davanti ai loro tifosi, ma questo rappresenta anche un grande stimolo. La sfida sarà entusiasmante, queste gare sono fatte per i tifosi e spero che si trovi una soluzione entro quella data”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea