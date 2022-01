Tuchel: “E’ stato uno spot per il calcio. Commessi alcuni errori che potevamo pagare”

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato a Sky Sports dopo il 2-2 contro il Liverpool.

Queste le sue parole: “Una splendida partita di calcio. Chi non è venuto allo stadio credo si sia perso qualcosa. Credo che siamo partiti in modo eccellente, stavamo giocando molto bene ma ci siamo trovati sotto 1-0 dal nulla perché abbiamo commesso due-tre errori molto gravi e siamo stati puniti. Abbiamo concesso il primo gol e poi anche il secondo che hanno reso il nostro compito molto difficile. Ci sarebbero altri motivi per dire che non sarebbe stata la nostra giornata ma il gol di Kovacic ci ha ridato convinzione ed energia allo stadio. C’è stata quasi una rimonta perfetta con il secondo gol di Pulisic. E’ stata una bella partita di calcio con tanti aspetti positivi che possiamo portarci dietro”.

Foto: Twitter Chelsea