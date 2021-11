Tuchel: “E’ stata una bellissima serata. Rispetto all’andata sapevamo dove migliorare e lo abbiamo fatto”

Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juventus: “E’ stata una bellissima performance, un bellissimo risultato. Dovevamo costruire una gara essendo cinici come non siamo stati all’andata. Sono veramente contento dei giocatori, di come hanno fatto, di quanto hanno segnato. Hanno difeso bene, è stata una bellissima serata per noi, è un grande risultato ma teniamo i piedi per terra. Abbiamo meritato un successo così. Penso alla squadra e noi abbiamo sempre pensato a essere coraggiosi, a ricostruire il gruppo. All’andata siamo stati puniti, sapevamo dove migliorare e lo abbiamo fatto. E’ una gran gara per celebrare le 50 col Chelsea: è bello, per me essere qui in questo club è un piacere”.

FOTO: Twitter Chelsea