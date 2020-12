Tuchel: “E’ la terza finale che giochiamo dopo Lipsia e Manchester. Non sono sorpreso da Rafinha, ha qualità”

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League del PSG contro il Basaksehir:

“Rafinha? Non sono sorpreso da lui, conosco le sue qualità ed è un piacere allenarlo.

Non esistono partite facili, tutte le gare si preparano per vincerle. E’ la terza finale consecutiva che giochiamo dopo Lipsia e Manchester”.

Foto: Twitter ufficiale PSG