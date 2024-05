Tuchel: “È la mia ultima conferenza da allenatore del Bayern”

Thomas Tuchel non sarà l’allenatore del Bayern Monaco. Confermata, quindi, la tendenza dello scorso febbraio e spiazzati anche quei giornalisti che nelle ultime ore in Italia avevano cavalcato la tigre di una conferma per la prossima stagione. È stato Tuchel a rivelarlo: “Questa è la mia ultima conferenza da allenatore del Bayern. Ci sono stati contatti con il club, ma senza arrivare a un accordo”.

Foto: Instagram Bayern