Tuchel e la cessione del Chelsea: “Rinnovi potrebbero risentirne, ma abbiamo molto da offrire”

Tuchel si è già espresso più volte su uno dei temi caldi del momento, cioè la cessione del Chelsea. Al di là delle parole su Abramovich e sul ciclo concluso con il Mondiale per club, il tecnico tedesco ha analizzato la situazione anche da un altro punto di vista, quello dei rinnovi dei calciatori in scadenza: “Non si sa mai, forse avrà un effetto positivo sulle negoziazioni o forse negativo, non si può predire. Non vorrei fare predizioni su certe situazioni perché perderemmo concentrazione. Come ho detto, ognuno la vive in modo differente. Spero ancora che tutto andrà bene“. In ogni caso la squadra ha diversi elementi giovani e la società è ben strutturata, quindi il ciclo può considerarsi concluso solo dal punto di vista dei trofei conquistati negli ultimi vent’anni: “Abbiamo ancora molto da offrire e il Chelsea è una squadra forte, il proprietario ha deciso di cedere una squadra solida e molto organizzata ad altissimi livelli“.

Foto: Twitter Chelsea