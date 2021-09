Tuchel e il nobile gesto per la domestica: il racconto

RMC Sport riporta un commovente aneddoto riguardante Thomas Tuchel, che risale a quando l’attuale tecnico del Chelsea era ancora alla guida del Paris Saint-Germain. Di seguito il racconto:

“Quando è arrivato a Parigi, Tuchel ha assunto un donna delle pulizie originaria delle Filippine. Inizialmente era un rapporto di lavoro piuttosto freddo, ma dopo qualche tempo la situazione si è sciolta. Tuchel e la sua famiglia sono venuti a conoscenza della storia della donna, che cresceva da sola 3 figli piccoli e viveva nella periferia della capitale francese. Uno di loro aveva un problema al cuore e doveva essere operato, ma la donna non aveva i soldi per sostenere le spese mediche e così lavorava duramente pur di racimolare più soldi possibili. Tuchel, quando ha capito che la situazione a Parigi era precaria e sarebbe potuto andarsene a breve, ha staccato un assegno alla donna per coprire interamente le spese mediche del figlio, che si è potuto così operare. Non solo, sapendo che uno dei sogni della donna era comprare una casa per la sua famiglia nella sua terra d’origine, ha acquistato una Villa nelle Filippine intestandola alla domestica. Pochi giorni dopo è stato esonerato dal PSG e si è trasferito a Londra”.



Foto: Twitter Chelsea