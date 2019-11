Tuchel: “Di Maria e Icardi straordinari, sono al top. Formazione? Tanti dubbi. Bello sfidare il Real”

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato alla vigilia della gara di Champions con il Real Madrid in conferenza stampa: “Formazione? Di Maria e Icardi stanno giocando straordinariamente e anche quando Mbappé è stato infortunato abbiamo vinto quattro partite. Potrebbe essere decidere difficile per me scegliere chi far giocare, ma è positivo perché significa che sono tutti disponibili e in forma. Per domani sono fiducioso, è sempre bello sfidare il Real Madrid”.

Foto: Psg Twitter