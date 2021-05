Tuchel: “Deluso per il ko con l’Arsenal. Dobbiamo trasformare la rabbia in determinazione”

Thomas Tuchel è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di FA Cup fra Chelsea e Leicester: “Non sono ancora nell’umore per godere di questo evento. Sono ancora arrabbiato per la sconfitta con l’Arsenal, perché abbiamo perso un’opportunità di qualificarci in Champions. Spero di trasformare questa rabbia in una buona preparazione e che la squadra sia forte e giochi al limite. È la mia prima finale in Inghilterra, ma non mi lascerò trasportare dalle emozioni”.