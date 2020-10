Tuchel: “Dal ko con lo United dobbiamo imparare. Non mi sento a rischio”

L’allenatore del PSG è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con il Basaksehir: “Siamo alla seconda partita, abbiamo 0 punti, spero che il ko con i Red Devils sia stato utile – ha dichiarato Tuchel. Dobbiamo imparare dalle sconfitte più cocenti. Dobbiamo dimostrare che non siamo quelli visti nella prima giornata di Champions. Futuro? Non mi sento a rischio, un tecnico non deve aver paura del risultato”.

Foto: sito ufficiale PSG