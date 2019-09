Tuchel: “Da valutare Icardi, era fermo da tanto. Mbappé? Non so se giocherò con due punte”

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Galatasaray in Champions League: “Non so quanto sia pronto Mauro Icardi, penso che si è allenato senza dolore oggi, ma non giocava ed era fermo da tanto, quindi, è da valutare. Neymar e Cavani fuori? Non posso svelare adesso i miei piani, non posso dire se giocherò con due o tre attaccanti, lo farò domani mattina nella riunione tecnica. Mbappé può iniziare o finire la partita, ma non ha i 90 minuti nelle gambe”.

Foto: Psg Twitter