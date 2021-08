Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato del possibile esordio del nuovo acquisto Romelu Lukaku. “Ci aspettiamo che Romelu possa finire la quarantena in tempo per cominciare ad allenarsi con la squadra martedì, visto che lunedì è il giorno di riposo. Quindi cercheremo di prepararlo per giocare contro l’Arsenal e speriamo possa essere in campo”.

