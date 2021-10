Tuchel: “Contro la Juve eravamo stanchi mentalmente. Neymar e Mbappé? Difficile allenarli”

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, è intervenuto ai microfoni di Sportweek per parlare dell’esperienza a Londra e della sconfitta contro la Juve in Champions League:

“Al Chelsea tutto è strutturato per poterti esprimere al meglio, per essere creativo e lavorare solo in funzione delle partite di campionato e di Champions. Qua la comunicazione è semplice e non ci sono interferenze inutili. E’ molto più difficile allenare Neymar e Mbappé che i Lukaku. La gara di Champions con la Juve? Sapevo che poteva essere una gara difficile, dove avremmo avuto il possesso, ma anche poche occasioni. Forse siamo arrivati un po’ stanchi mentalmente. A bordo campo ero frustato perché quando affronti avversari così è difficile intervenire, e devi solo sperare in una giocata. E invece abbiamo commesso errori insoliti che hanno dato loro coraggio, permettendo di fare il gol decisivo. La scelta tattica di Allegri è rispettabile, il risultato gli dà ragione. In vista del ritorno dobbiamo restare allerta, correggere gli errori e inventare qualcosa di nuovo”.

Foto: Twitter Chelsea