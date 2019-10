Tuchel: “Contento per la vittoria e per Icardi. Mbappé? Non so se andrà in Nazionale”

Thomas Tuchel, allenatore del Psg, ha parlato dopo la vittoria contro l’Angers per 4-0: “Nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni in costruzione, favorendo così le loro ripartenze. Nella ripresa siamo migliorati e non abbiamo più corso rischi. Sono molto contento per la vittoria e per Icardi. Sono felice per Sarabia, anche per la convocazione in nazionale. Mbappé? Non so se andrà in Nazionale, vedremo se rimarrà a curarsi o giocherà con la Francia”.

Foto: Psg Twitter