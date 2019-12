Tuchel: “Contento per Cavani, ha giocato poco per colpa mia e degli infortuni. Neymar fondamentale per noi”

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato della qualificazione agli ottavi di Champions League ai microfoni di Uefa.com soffermandosi sui singoli: “Cavani non ha avuto ritmo in questo avvio ed ha giocato poco per colpa mia e degli infortuni, per lui era importante segnare; è il modo migliore per ritrovare fiducia, sono felice per lui e quando Neymar gli ha ceduto il pallone per battere il rigore è stato un bel gesto. Ney per noi è molto importante, ha lavorato duramente e ha fatto bene anche in fase difensiva”.

Foto: AS