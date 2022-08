Tuchel: “Conte? Non commento. Spiace non aver portato a casa una vittoria meritata”

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Tottenham nel derby.

Queste le sue parole: “Diverbio con Conte? Non commento, mi va di parlare della partita. Siamo stati assolutamente brillanti, mi spiace dirlo ma entrambi i gol subiti non hanno assolutamente senso. C’era una sola squadra che meritava di vincere. Mi dispiace per la squadra, che non ha ottenuto ciò che meritava. C’è stato un chiaro fuorigioco di Richarlison non segnalato, perché era avanti su uno dei gol, difatti Mendy non ha potuto vedere il pallone pur non avendo il loro calciatore toccato il pallone”.

Foto: twitter Chelsea