Tuchel confessa: “Neymar ha chiesto la cessione prima della Copa America. Ora…”

Futuro sempre più in bilico per Neymar. Ad alimentare i rumors sul brasiliano ci ha pensato Thomas Tuchel, tecnico del Psg, intervenuto così a margine della prima amichevole giocata oggi contro la Dinamo Dresda: “Neymar ha chiesto la cessione? Sì, sapevo che se ne sarebbe voluto andare prima della Copa America, ma ora è una questione fra il club e Neymar”. Lo stesso Tuchel ha poi aggiunto che conterà su Neymar per la trasferta in Cina.

Foto: AS