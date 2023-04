Tuchel: “City-Bayern è la sfida migliore che l’Europa possa offrire. Abbiamo qualità e mezzi per poterli battere”

Il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester City valida per i quarti di finale di Champions League.

Queste le sue parole: “È relativamente chiaro cosa ci aspettiamo dal City, da sei o sette anni sono al top, giocano un calcio molto offensivo e di alto livello. Noi siamo preparati per una sfida di altissimo livello, forse il più alto che al momento il calcio europeo possa offrire. Ovviamente sono molto motivato a cercare la vittoria, è un grande regalo per me essere ai quarti di finale, lo apprezzo molto e voglio fare il meglio possibile, non ho bisogno di altre motivazioni. Abbiamo analizzato le ultime settimane del City e pensiamo di sapere cosa ci aspetta, vogliamo evitare che siano dominanti. Guardiola dà un certo stile, il suo, alle proprie squadre, quello che fa è unico e noi cercheremo di trovare le contromisure con una prestazione completa per ottenere un buon risultato e dare la nostra impronta al match. Loro giocano in maniera diversa rispetto al PSG e sono certo che ci saranno momenti in cui soffriremo, ma vogliamo anche avere momenti in cui saremo noi a farli soffrire e magari colpirli. Abbiamo la qualità e il talento per farlo. Abbiamo ancora alcuni infortunati e dunque la decisione su chi schierare non sarà difficile, tutti i convocati possono giocare, l’importante è che siano al 100%. Goretzka e Kimmich in mezzo al campo dovranno assumere molte responsabilità, quando le cose non vanno sentono questo peso e devono ritrovare un pizzico di leggerezza per giocare al top domani. In attacco non c’è nulla di sbagliato nel far giocare Gnabry come nove visto che Muller gioca meglio attorno a una punta e Mané può partire anche più largo e giocare in velocità. Haaland? Ha numeri impressionati, spicca per atletismo e fame di gol per fermarlo non basta una sola soluzione tecnico-tattica, dovremo metterci alla prova anche nei duelli diretti. Dobbiamo fermarlo di squadra. Cancelo? Sono contento che stia giocando per noi, conosco le qualità che ha. Può giocare un ruolo importante, anche in partite come quella di domani. Spero che non sia eccessivamente motivato o troppo nervoso”.

