Tuchel: “Ci abbiamo messo troppo a segnare. Ma non siamo impazziti e abbiamo tenuto il filo della partita”

Il Bayern Monaco ha riconquistato la vetta della Bundesliga dopo il successo interno ottenuto contro l’Hertha Berlino. Dopo la vittoria, ha così parlato il tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel “Si trattava di giocare con la concentrazione per tutto il tempo. Ci sono state un paio di situazioni difficili nel primo tempo e ci è voluto troppo tempo per segnare il primo gol. Un po’ troppo, perché abbiamo perso grandi occasioni. La fiducia non è delle migliori, ma non siamo impazziti e non abbiamo perso il filo”.