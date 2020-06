Tuchel: “Cavani via subito, Thiago Silva resta fino al termine della stagione. Su Kurzawa…”

Thomas Tuchel, tecnico del Psg, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul futuro di alcuni giocatori, tra cui Cavani, Thiago Silva e Kurzawa. Queste le sue dichiarazioni: “Niente Champions per Cavani, Meunier e Kouassi? Le cose non sono semplici e questa situazione è piuttosto bizzarra. Questi giocatori mancheranno molto, non solo Edi ma anche Thomas, e Kouassi. Era un gruppo molto forte, molto affiatato, e dobbiamo finire la Champions League senza due giocatori chiave. È triste e strano. Thiago Silva? E’ un grande professionista e resterà il nostro capitano fino alla fine della stagione, sarà molto semplice gestirlo. Thiago non è per nulla un giocatore normale e dobbiamo godercelo fino alla fine. Abbiamo un ottimo rapporto e per noi resta un giocatore chiave. È super affidabile, molto professionale, è un vero capitano. Sono molto felice che rimanga per questi due mesi. Kurzawa? Ha disputato un’ottima stagione ed è un calciatore molto affidabile. Può rinnovare il contratto e per me questa soluzione sarebbe ottima perché, in questo modo, il PSG a sinistra non necessiterebbe di altri rinforzi”.

Foto: Twitter ufficiale PSG