Tuchel: “Cavani? Ci sono cose ben peggiori nella vita che restare al Psg”

Niente Atletico Madrid – almeno a gennaio – per Edinson Cavani, come ormai era chiaro da ieri. Il tecnico del Psg, Thomas Tuchel, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche della situazione dell’uruguaiano: “Ci sono cose ben peggiori nella vita rispetto al restare al PSG. Andrà tutto bene, Edinson deve solo ritrovare fiducia e ritmo. È un grande giocatore per noi, siamo abituati da tempo a stare insieme”, le parole di Tuchel su Cavani.

Foto: AS