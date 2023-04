Tuchel: “Bayern su Osimhen? Non rispondo, conosco i meccanismi. Altrimenti Spalletti…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Hoffenheim, l’allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha così risposto alle voci sull’interesse per Victor Osimhen da parte del club bavarese: “Conosco i meccanismi e so che poi in Italia arriverebbe tutt’altro messaggio. Spalletti potrebbe chiedermi perché non tenga la bocca chiusa. Per questo motivo lo farò e non parlerò di giocatori che sono sotto contratto con altri club”.

Foto: Twitter chelsea