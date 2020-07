Tuchel: “Atalanta? Non voglio parlarne. Neymar sta riacquisendo le sue capacità”

Ieri, alla vigilia della finale della Coupe de France contro Saint-Étienne, in programma questa sera alle 21:10 allo Stade de France, l’allenatore del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha commentato la sfida ai microfoni in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “Solo Juan Bernat e Abdou Diallo non saranno con noi. Non voglio parlare di Atalanta, non è questo il tema. Per un club come il Paris Saint-Germain, è importante giocare le finali e vincere titoli. Anche Saint-Étienne sarà lì per vincere, questa sarà la nostra sfida. Dobbiamo fare un passo alla volta e non pensare a Lisbona. Giocare una finale è sempre una grande sfida perché c’è un’atmosfera speciale. Siamo qui per questo. Presentarsi a una conferenza stampa con una maschera è sempre strano. Ma siamo ancora in una fase durante la quale dobbiamo essere vigili. È chiaro che ci sono cose più importanti del calcio. Neymar? È tornato di buon umore, in buona forma. Non è una sorpresa. Si adatta molto rapidamente a tutte le sessioni di allenamento e riacquista rapidamente le sue capacità. Giocare è importante per lui, quindi gli è stato concesso un massimo di minuti durante le partite di preparazione. Spero che sia in campo perché al momento è efficace.”

Foto: sito ufficiale PSG