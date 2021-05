Tuchel ancora in finale: “Sono grato per tutte le esperienze che sto avendo nel mondo del calcio”

Thomas Tuchel ancora in finale di Champions League, dopo quella persa la scorsa estate sulla panchina del PSG, il club francese stavolta ha ceduto in semifinale. Ecco le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “Non è una rivincita e sono molto grato per tutte le esperienze che sto avendo nel mondo del calcio. Non sono stato calciatore a questi livelli e sono fortunato ad avere la possibilità di allenare questi grandi club”.

Foto: Twitter Chelsea