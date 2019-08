Tuchel: “Amo Neymar, ma dobbiamo trovare soluzioni senza di lui”

In casa PSG la questione più importante da sbrogliare è sicuramente quella riguardare il possibile addio di Neymar. È tornato a parlare al riguardo anche il tecnico dei parigini Thomas Tuchel, il quale ha affermato che la partenza non è l’unica soluzione, ma anche che servirà cominciare a programmare il prossimo futuro consci dell’eventualità che accada. Queste le sue dichiarazioni a Canal Football Club: “La realtà è che dobbiamo trovare soluzioni senza Neymar. Non è possibile perdere un giocatore come lui e trovare un altro ragazzo che faccia le stesse cose. Non ho notizie, il che può essere una buona notizia. Possibile rimanga. Però non è chiusa, dobbiamo essere realisti. La questione è tra PSG, Neymar e l’altro club. Amo Neymar e voglio continuare a giocare con lui, Kylian e tutti gli altri. Se va via, non dormirò“.

