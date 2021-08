Tuchel ammette: “Abbiamo ancora qualche idea per il mercato. Ci sono trattative in corso, attendiamo”

Dopo aver accolto Romelu Lukaku per ben 115 milioni di euro, il Chelsea dovrebbe chiudere questa finestra di mercato estiva ancora con un altro innesto. Ecco le parole di Thomas Tuchel, tecnico dei Blues, che non esclude altri investimenti: “Speriamo, abbiamo ancora qualche idea e ci stiamo provando. Non tutte le decisioni vengono prese riguardo al nostro team. Ci sono quindi trattative in corso e siamo a conoscenza di tutte le situazioni”. Resta in fase avanzata la trattativa con il Siviglia per il difensore Jules Kounde che potrebbe essere l’ultimo colpo degli inglesi per questa sessione di mercato anche se le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Foto: Twitter Chelsea