Tuchel: “Alternanza Buffon-Areola? Mi sento in colpa. Su Neymar e Cavani…”

Thomas Tuchel, tecnico del Psg, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Montpellier: “Neymar, Cavani, Meunier, Thiago Silva e Paredes non saranno disponibili per la partita. Juan Bernat è incerto. L’alternanza fra Buffon e Areola? Ammetto di sentirmi un po’ in colpa. Non e’ facile per nessuno dei due, forse piu’ per Alphonse visto che Gigi ha piu’ esperienza, ma sono entrambi eccezionali e anche se so che magari non e’ l’ideale per ottenere il meglio dai propri portieri, mi fido di entrambi. Ho preferito Gigi nelle ultime due partite di Champions per una questione di esperienza, e’ molto importante per noi, per lo spogliatoio, prima e durante la partita. Ma anche Alphonse e’ estremamente affidabile. Sono entrambi dei portieri incredibili, non e’ una situazione semplice ma in questa stagione andremo avanti cosi’, poi si vedra’. Ma sono felice di avere nel mio gruppo giocatori come Dani Alves, Di Maria o Buffon. Posso crescere con loro, sono molto professionali”, ha chiuso Tuchel.

Foto: Twitter ufficiale Psg