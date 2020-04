“Neymar per me è un giocatore chiave e quando arrivano le grandi partite punto sempre su di lui”. Parole e pensieri di Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, intervenuto così ai microfoni di Paris Inside: “Neymar è sempre la chiave, in attacco e difesa. Lavora sodo, è molto intelligente. Abbiamo visto che le sue capacità sono aumentate dopo la prima partita contro il Dortmund. Purtroppo si era infortunato prima e non potevamo contare su di lui. È migliorato fisicamente e si è notato anche nelle sue prestazioni. Ha dimostrato a tutti che era lì, assumendosi le sue responsabilità. Così ha mostrato la sua vera immagine, sia a me che alla squadra. È un grande calciatore. Devo dire che mi fido sempre di lui quando ci sono le partite che contano”, ha concluso Tuchel.

Foto: Twitter ufficiale Champions League