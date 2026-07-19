Tuchel: “Abbiamo conquistato la nostra prima medaglia in un Mondiale dal 1966. Sono contento che i miei giocatori siano riusciti a reagire”

19/07/2026 | 12:40:35

Il commissario tecnico della Nazionale inglese Thomas Tuchel ha parlato nella conferenza stampa post partita del match vinto contro la Francia. Queste le sue parole:

“Abbiamo conquistato la nostra prima medaglia in una Coppa del Mondo dal 1966, la prima ottenuta fuori dal suolo inglese. Spero che i giocatori ne siano orgogliosi. Diciotto mesi fa, quando ho assunto l’incarico, avevo fissato gli obiettivi più ambiziosi possibili, concedendoci la possibilità di sognare. Eravamo ambiziosi, volevamo disputare e vincere questa finale della Coppa del Mondo. Per questo la ferita resterà. Tuttavia i giocatori hanno dimostrato una mentalità di altissimo livello, soprattutto considerando che abbiamo avuto un giorno in meno per preparare la nostra partita. Se le critiche ricevute dopo la sconfitta in semifinale contro l’Argentina sono state troppo dure? Sì, durante la conferenza stampa di venerdì, mi sembrava che fossimo stati eliminati dopo la fase a gironi. E poi, 24 ore dopo, abbiamo ottenuto il miglior risultato della nazionale in 60 anni. In situazioni del genere, cerco di non farmi trasportare dall’entusiasmo quando le cose vanno bene e di non essere troppo triste quando i risultati non arrivano… Sono contento che i miei giocatori siano riusciti a reagire dopo l’eliminazione in semifinale. Le parole che ho scambiato con Mbappé? In realtà ho parlato con lui in tre occasioni e, ogni volta, sono stati scambi molto cordiali. Ci siamo parlati anche prima della partita e durante la pausa per rinfrescarsi nel secondo tempo, quando il punteggio era sul 4-3. Mi ha detto che era una partita folle e che all’intervallo erano rimasti tranquilli. È stato un piacere averlo avuto come giocatore al PSG e poter apprezzare le sue qualità”.

Foto: X Inghilterra

