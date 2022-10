Tuanzebe sul razzismo: “Le persone non capiscono quanto le parole possano ferire”

Intervistato dal sito ufficiale della società, il difensore del Manchester United, Alex Tuanzebe, si è soffermato sul tema del razzismo: “Finché c’è progresso, significa che stiamo andando nella giusta direzione. Si può fare di più ma, passo dopo passo, ci si sta avvicinando sempre di più. Noi, come squadra e come sport, continueremo a fare la nostra parte per far luce sui problemi e per aiutare gli organi dirigenti a prendere decisioni esecutive. Gli episodi di razzismo? In realtà è solo ignoranza, vero? Penso che le persone non capiscano quanto le parole possano ferire le altre persone. Normalmente, molte persone sono forti. Beh, non normalmente, ma possono essere forti e possono semplicemente spazzarlo via. Per altre persone invece potrebbe essere devastante o demoralizzante. E’ davvero qualcosa che deve essere stroncato sul nascere e represso, prima piuttosto che poi”.

Foto: Twitter Manchester United